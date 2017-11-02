Лучшего штукатура «Абилимпикс» выбирают в Псковской области (ВИДЕО)

13:21, 02 ноября 2017, ПАИ

В Пскове проходит региональный этап международного турнира «Абилимпикс-2017». Это конкурс профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья, в регионе его проводят Государственное управление образования Псковской области и Псковский колледж профессионального мастерства и сервиса. В соревнованиях участвуют выпускники коррекционных классов — учащиеся профессиональных колледжей из Опочки, Острова, Великих Лук и Пскова, они соревнуются в мастерстве оштукатуривания кирпичной стены. Качество работ оценивают эксперты-преподаватели, представители строительной отрасли Пскова. Победитель этих соревнований будет представлять Псковскую область на национальном этапе «Абилимпикс», который пройдет 1-3 декабря в Москве в выставочном центре ВДНХ.

Abilympics— это сокращение от английского Olympics of Abilities («Олимпиада возможностей»). Соревнования «Абилимпикс» охватывают все категории инвалидов по 50 профессиям. Основоположником этого движения считается Японская организация по вопросам занятости пожилых людей и инвалидов, которая была создана 1971 году. Именно эта организация в 1972 году провела первый конкурс профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями с целью развития профессиональных навыков инвалидов, а также для того, чтобы стимулировать их социально-экономическую активность в обществе. Первоначально эти соревнования имели формат именно профессиональных конкурсов. Однако в дальнейшем, «Абилимпикс» помогли изменить традиционные взгляды на потенциал и способности инвалидов, что привело к росту возможностей для их трудоустройства и эти соревнования стали своего рода еще и «ярмаркой вакансий трудоустройства» людей с ограниченными возможностями. Именно эта задача стала одной из приоритетных при проведении таких соревнований.