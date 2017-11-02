Анатолий Копосов: Я не нашёл никого, кто мог бы сделать для области больше, чем Андрей Турчак

13:03, 02 ноября 2017, ПАИ

Фракция КПРФ в Псковском областном Собрании депутатов надеется на совместную работу с Андреем Турчаком, который 2 ноября был назначен представителем регионального парламента в Совете Федерации РФ. Об этом сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания после 14-й внеочередной сессии в ходе пресс-подхода по итогам сессии, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Анатолий Копосов отметил, что позиция фракции КПРФ была выработана на заседании: «Мы приняли решение поддержать эту кандидатуру. И сейчас, после голосования, мне мои коллеги подтвердили, что они голосовали, как и договорились: за поддержку Турчака Андрея Анатольевича».

После тайного голосования, которое состоялось на сессии, Анатолий Копосов высказал своё личное мнение, как старейшина в парламенте. «Ещё раз оценивая возможности каждого из своих коллег, я не нашел никого, кто бы мог сегодня для области сделать больше, чем может сделать Турчак Андрей Анатольевич. И поэтому наша фракция голосовала в поддержку этой кандидатуры», - сказал он.

По словам Анатолия Копосова, в ходе его разговора с Андреем Турчаком было отмечено, что бывший сенатор Александр Борисов регулярно присутствовал на сессиях Псковского облсобрания. Парламентарий привёл слова Андрея Турчака: «В свой график я включу обязательно посещение сессий Псковского областного Собрания». «То есть, чувствует ответственность, что он наш кандидат в Совете Федерации. Поэтому будем надеяться на совместную работу», - подчеркнул Анатолий Копосов.

Парламентарий также напомнил вновь избранному сенатору, что тот является членом правительственной комиссии по подготовке празднования очередной годовщины Ледового побоища. Анатолий Копосов заметил, что трудностей много, в стране не хватает денег на проведение праздников. «Моё мнение такое, что если Москва с жиру бесится - не знают, куда деньги деть — то для приграничной области, как Псковская, это было бы серьёзной помощью и мы бы ещё раз показали всему миру, что такое русские люди», - заключил депутат.