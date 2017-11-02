75 тысяч рублей лишился порхович, пытаясь продать гараж в интернете

12:48, 02 ноября 2017, ПАИ

В Порхове мошенник снял со счётов местного жителя 75 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, житель Порхова разместил в интернете объявление о продаже своего гаража. 1 ноября на контакт с ним вышел неизвестный гражданин с предложением купить гараж. При этом он захотел перечислить владельцу предоплату и в итоге под разными предлогами сумел выяснить реквизиты банковской карты порховича. Затем с его карты и сберегательной книжки были сняты 75 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках проводимого расследования.