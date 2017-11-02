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Политика

О первых шагах на посту сенатора рассказал Андрей Турчак

По итогам внеочередной сессии Псковского областного Собрания депутатов Андрей Турчак рассказал о первых шагах на посту сенатора.   Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, Андрей Турчак рассказал, что сегодня, 2 ноября,  перед началом сессии встречался с представителями всех фракций Псковского областного Собрания, с которыми обсудил текущую повестку и задачи, которые на посту сенатора необходимо будет решать.

«Первый вопрос — это принятие бюджета Псковской области на 2018 и плановый период 2019–2020 годов. Необходимо сделать так, чтобы при поддержке федерального бюджета были предусмотрены средства на замещение коммерческих кредитов бюджетными, на продолжение крупных строек и инфраструктурных проектов, которые начинались в 2016, 2017 годах и являются переходящими объектами. На этом мы вместе с исполнительной властью, с врио губернатора Михаилом Ведерниковым сейчас сосредоточим свою работу. То есть это работа в первую очередь с Министерством финансов Российской Федерации», — заявил Андрей Турчак.

Напомним, сегодня в рамках внеочередной сессии депутаты Псковского областного Собрания большинством голосов делегировали и. о. секретаря генерального совета партии «Единая Россия», экс-губернатора Псковской области Андрея Турчака в Совет Федерации РФ. С избранием  его поздравил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. По его мнению, в новом статусе у Андрея Турчака появятся дополнительные возможности отстаивать интересы Псковской области на федеральном уровне.

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