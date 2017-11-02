21 фонарь появился на улице Трояновского в Пскове

14:50, 02 ноября 2017, ПАИ

Управление городского хозяйства администрации города Пскова совместно со специалистами ООО «Псковсельхозэнерго» восстановило работоспособность сетей освещения на улице Трояновского, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Ремонтные работы начались после обращения псковичей, проживающих на данной улице, в администрацию города в связи с отсутствием освещения в темное время суток.

В рамках муниципального контракта подрядчик полностью выполнил установку светильников уличного освещения и обустройство более чем 800 метров электросетей. Всего на улице Трояновского был смонтирован 21 фонарь.