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Общество

Отключения потребителей электроэнергии планируются в Великих Луках 3 ноября

3 ноября в Великих Луках запланированы отключения потребителей ПАО МРСК Северо-Запада «Псковэнерго» ПО ЮЭС для производства ремонтных работ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, с 9:00 до 11:00 света не будет на Лазавицкой набережной, улице Лазавицкой, проспектах Борадинском и Гагарина, 45, 47, 49, 51.

С 9:00 до 16:00 электричество отключат на улицах Горицкой, Пограничной, Пролетарской, Баррикадной, 5-ти Танкистов, Партизанской, Степной, Преображенской, Гастело, 17, 30, 28, Зенцовской, 28-48, Горького, 3-18, Островского, 1-24, а также на проспектах Гранатном и Пролетарском, в переулках Зенитном и Ботаническом,  1-10.

С 9:00 до 17:00 отключения запланированы на улицах Ухтомского, 17-40, 3-ей Ударной Армии, 7-28, в переулках Пригородном, 5-21, Новом, 1-22 и Дежнева, 1-22. 

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