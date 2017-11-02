Грант в 16 млн рублей на развитие службы ранней помощи детям-инвалидам выиграла Псковская область

13:51, 02 ноября 2017, ПАИ

Псковская область выиграла грант Фонда поддержки детей на проведение комплекса мероприятий по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в возрасте до трех лет и их семьям. Об этом сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на начальника Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армена Мнацаканяна.

Размер гранта — чуть больше 16 млн рублей. Эти средства в течение ближайших двух лет будут направлены на софинансирование мероприятий по созданию и развитию служб ранней помощи в качестве самостоятельных подразделений в организациях социального обслуживания, здравоохранения и образования.

Также будет усовершенствована система своевременного выявления детей с ОВЗ и риском развития инвалидности, организована помощь и поддержка таких детей и их семей на основе индивидуальных программ, программы обучения родителей данной категории детей способам ухода, абилитации и реабилитации на дому, а также ряд других мер.

Основная цель проекта — создание условий для эффективных изменений в системе ранней помощи детям-инвалидам и детям с ОВЗ, а также их семьям для достижения такими детьми максимально возможного уровня развития и социализации.

Отметим, что Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в результате конкурсного отбора поддержал 23 заявки субъектов Российской Федерации, включая проект Псковской области. На протяжении последних лет регион является профессиональной стажировочной площадкой фонда. Кроме того, Псковская область стала одним из пилотных субъектов РФ, где при поддержке фонда разрабатывалась общероссийская модель социального сопровождения приемных и замещающих детей, а также реализовывался проект по обеспечению самостоятельного проживания выпускников домов-интернатов для умственно отсталых детей.