Елена Бибикова разбиралась в проблемах жителей Печорского и Палкинского районов

14:54, 02 ноября 2017, ПАИ

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова провела приемы граждан в Печорском и Палкинском районах Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в аппарате сенатора, одной из обратившихся была жительница Печор, которая просила обустроить водоотведение и дренаж по улице Куничина Гора, поскольку коммуникации заносит песком после дождей. К примеру, после одного из ливней жителям улицы пришлось самим вывозить 500 тонн песка. Эта проблема будет решена совместно с арендатором земли, который сейчас строит стоянку на этой улице, сообщил Елене Бибиковой глава района Дмитрий Сопотов, также принимавший участие в приеме граждан.

С проблемой нарушения прав собственника во время проведения газовой трубы на их земельном участке обратился житель Изборска. В ходе разговора выяснилось, что администрация Печорского района готова содействовать разрешению проблемы собственника в досудебном порядке и сейчас идет проработка различных вариантов, которые могли бы устроить все стороны конфликта.

Печеряне также обратились с просьбой о своевременности социальных выплат ветеранам труда, которые Почта России задерживает почти на месяц. Сенатор сообщила, что проработает этот вопрос на региональном уровне. Также Елена Бибикова заверила, что поможет с квалифицированной юридической консультацией жителю Печор, на которого подала в суд служба занятости.

На встрече с работниками администраций Печорского и Палкинского районов, главами волостей, сотрудниками социальных служб и общественных организаций Елена Бибикова рассказала о своей работе в Совете Федерации, в частности о социально-направленных законопроектах, в разработке и принятии которых сенатор принимала участие. Речь о блоке пенсионных законов, а также о законе об ужесточении уголовных наказаний за склонение несовершеннолетних к суициду, в том числе за создание «групп смерти» в соцсетях, закон о социальных пенсиях для детей-подкидышей, своевременная выплата индексаций пенсий пенсионерам, которые прекратили трудовую деятельность, закон о бессрочной приватизации жилья и других.

Елена Бибикова акцентировала особое внимание участников встречи на государственной политике в отношении пожилых граждан. «К 2030 году в стране численность пенсионеров сравняется с численностью людей трудоспособного возраста в стране. И каждый третий-четвертый житель планеты будет пенсионером, - сказала Елена Бибикова. - Сейчас в Псковской области из 642 тысячи жителей 210 тысяч — пенсионеры, а 208 тысяч - работающие граждане. В связи с этим одна из главных задач - сохранение профессиональной и социальной активности пожилых людей», - отметила сенатор.

По ее словам, на продление жизни влияют не только медицинские и социальные факторы, но и движение, позитивный настрой, востребованность, активный образ жизни и удовлетворенность от самореализации. «Именно поэтому вопросами активного долголетия и оказания помощи тем, кто нуждается, нашли отражение в партийном проекте «Страшее поколение», которое реализуется в том числе и в Псковской области», подытожила Елена Бибикова.