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Общество

С 14 ноября изменяется расписание движения автобуса по маршруту №101 «Псков – Торошино – Крипецкое»

С 14 ноября изменяется расписание движения автобуса по маршруту №101 «Псков – Торошино – Крипецкое». Отправление автобуса с автовокзала «Псков» на 7:55 переносится на 10 минут раньше – на 7:45. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».

В связи с обращениями директора Торошинской средней школы и главы Торошинской волости Псковского района автобус будет заезжать в Черняковицы для удобства подвоза школьников. Раньше они самостоятельно добирались до автобусной остановки на федеральной автодороге.

Автобус №101 будет делать остановку в деревне Черняковицы в 8:10, в 8:12 будет совершать разворот в садах «Черняковицы» и в 8:14 снова будет останавливаться в деревне Черняковицы. Будет использоваться разворотная площадка в садах «Черняковицы» (которой также пользуется автобус по маршруту №119), поскольку условия не позволяют развернуться в самой деревне.

Остальное расписание остается прежним. Изменения 30 октября согласованы с Государственным комитетом Псковской области по транспорту и с администрацией Псковского района. Нововведения вступят в силу в первый рабочий день после окончания школьных каникул. В Торошинской школе они продолжаются с 7 по 13 ноября.

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