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Общество

Аукцион по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных участков пройдёт в Пскове

Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности, состоится в Пскове 14 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственном комитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды.

Предметом аукциона является право на заключение договора купли-продажи лесных насаждений. Срок договора купли-продажи – до 1 года, вид использования лесов – заготовка древесины.

Для участия в аукционе заявитель должен был представить организатору аукциона (лично либо через своего уполномоченного представителя)
заявку. Прием заявок осуществлялся до 2 ноября.

Аукцион пройдёт в 11:00 в комитете по адресу: город Псков, улица Некрасова 23,  Информацию можно получить по телефону: 68-66-44 (лесной отдел).

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