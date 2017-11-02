Псковичи могут принять участие Первом Всероссийском форуме «Эффективный муниципалитет»

21:43, 02 ноября 2017, ПАИ

13-14 декабря в Торгово-промышленной палате Российской Федерации пройдет Первый Всероссийский форум «Эффективный муниципалитет». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике.

В процессе форума представители из муниципальных образований Российской Федерации получат инструменты для эффективного управления, конкретные рекомендации от экспертов отрасли, поделятся собственным опытом с коллегами.

Заполнить регистрационный бланк на участие можно, запросив его у координатора проекта по Псковской области или зарегистрировавшись на сайте www.orukovodstve.ru .

Телефон координатора: 8(499)371-10-39 добавочный: 436; 8(977) 380-24-93, e-mail: v.sharueva@od-group.ru (Виктория Шаруева).