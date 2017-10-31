0
15:00
Стартовал ПАИ-live с псковским призером Чемпионата мира по панкратиону (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
11:12
Призер чемпионата мира по панкратиону станет героем ПАИ-live в 15:00
09:22
Один день остался до начала семейного праздника «Маленький чемпион» в Пскове
20:49
В Усвятах появился современный спортивный стадион
22:43
Порховские пенсионеры устроили велопробег по району
13:45
Спортсменка из Великих Лук Александра Савенкова оказалась в числе претендентов на «Народное признание»
13:35
Псковская команда «Торнадо» победила в международном хоккейном турнире
Еще новости
Спорт

К участию в Кубке России по боксу готовится псковичка Карина Иванова

Воспитанница Центра спортивной подготовки Псковской области Карина Иванова отправилась в Сыктывкар на тренировочный сбор, предваряющий Кубок России по боксу. Как сообщили Псковскому агентству информации в центре, сбор продлится с 16 по 19 ноября.

Бронзовый призер чемпионата мира и первенства России среди юниорок Карина Иванова будет готовиться к первому большому взрослому старту, так как ей исполнилось 18 лет. В весе до 64 килограммов она уже боксировала среди взрослых на открытом турнире в Великих Луках в октябре и добилась победы в обоих поединках. Теперь ей впервые предстоит поспорить за медали Кубка России. В соревновании примут участие сильнейшие спортсменки страны, допущенные федерацией.

«Настраиваемся на место в тройке, - сообщил тренер спортсменки Алексей Орлов. – К соревнованию подходим без травм, в хорошем настроении».

Отметим, что тренер присоединится к спортсменке 16 ноября перед стартом соревнования.

Сборы проходят на базе школы олимпийского резерва №2 города Сыктывкара.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Стартовал ПАИ-live с псковским призером Чемпионата мира по панкратиону (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
31 октября 2017
Стартовал ПАИ-live с псковским призером Чемпионата мира по панкратиону (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Призер чемпионата мира по панкратиону станет героем ПАИ-live в 15:00
31 октября 2017
Призер чемпионата мира по панкратиону станет героем ПАИ-live в 15:00
Один день остался до начала семейного праздника «Маленький чемпион» в Пскове
28 октября 2017
Один день остался до начала семейного праздника «Маленький чемпион» в Пскове
В Усвятах появился современный спортивный стадион
27 октября 2017
В Усвятах появился современный спортивный стадион 2
Порховские пенсионеры устроили велопробег по району
26 октября 2017
Порховские пенсионеры устроили велопробег по району
Спортсменка из Великих Лук Александра Савенкова оказалась в числе претендентов на «Народное признание»
25 октября 2017
Спортсменка из Великих Лук Александра Савенкова оказалась в числе претендентов на «Народное признание»
Псковская команда «Торнадо» победила в международном хоккейном турнире
22 октября 2017
Псковская команда «Торнадо» победила в международном хоккейном турнире
На сайте ПАИ стартовала трансляция встречи «Псков-747» с ивановским «Текстильщиком» (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
21 октября 2017
На сайте ПАИ стартовала трансляция встречи «Псков-747» с ивановским «Текстильщиком» (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)

Идет загрузка...