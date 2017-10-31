К участию в Кубке России по боксу готовится псковичка Карина Иванова

15:14, 02 ноября 2017, ПАИ

Воспитанница Центра спортивной подготовки Псковской области Карина Иванова отправилась в Сыктывкар на тренировочный сбор, предваряющий Кубок России по боксу. Как сообщили Псковскому агентству информации в центре, сбор продлится с 16 по 19 ноября.

Бронзовый призер чемпионата мира и первенства России среди юниорок Карина Иванова будет готовиться к первому большому взрослому старту, так как ей исполнилось 18 лет. В весе до 64 килограммов она уже боксировала среди взрослых на открытом турнире в Великих Луках в октябре и добилась победы в обоих поединках. Теперь ей впервые предстоит поспорить за медали Кубка России. В соревновании примут участие сильнейшие спортсменки страны, допущенные федерацией.

«Настраиваемся на место в тройке, - сообщил тренер спортсменки Алексей Орлов. – К соревнованию подходим без травм, в хорошем настроении».

Отметим, что тренер присоединится к спортсменке 16 ноября перед стартом соревнования.

Сборы проходят на базе школы олимпийского резерва №2 города Сыктывкара.