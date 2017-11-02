Виктор Антонов: Закредитованность регионов — это всероссийская тенденция

14:41, 02 ноября 2017, ПАИ

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Антонов назвал закредитованность регионов всероссийской тенденцией. Об этом он заявил, комментируя Псковскому агентству информации обращение президента Владимира Путина к правительству с просьбой принять меры для снижения объема коммерческой задолженности субъектов федерации до уровня не более половины их собственных доходов.

Виктор Антонов напомнил, что глава государства назвал ряд регионов, где госдолг существенно превышает собственные доходу, в связи с чем парламентарий порадовался, что в этом списке нет Псковской области.

«Это такая тенденция всероссийская: регионы, где нет нефти и газа, так называемые дотационные регионы — они все вынуждены были, если уж так можно говорить, погрязнуть в этих кредитах, как коммерческих, так и тех, которые выдавались из бюджета. Ну так вот случилось. И это политика федеральных властей. Наши оппоненты ведут разговор, что вот [экс-губернатор Псковской области Андрей] Турчак взял эти кредиты — да он вынужденно это делал, причем, делал это согласованно с федеральными властями. И не только он, а практически все или большинство регионов, — сказал Антонов. — Поэтому и принимается вот такое решение. А в каком оно будет виде, сколько будет выделено средств, как будут погашаться эти долги — посмотрим. Честно говоря, я рад этой озабоченности федерального руководства, поэтому будем надеяться, что и нам перепадёт».