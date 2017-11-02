0
14:06
Валентин Каленский о снижении коммерческого долга регионов: Решение президента для нас очень актуально
12:44
Депутаты областного Собрания рассчитывают на тесный контакт и конструктивную работу с сенатором Андреем Турчаком
11:41
Андрей Турчак вновь стал членом Совфеда от Псковской области
11:27
Михаил Ведерников: Новый статус Андрея Турчака даст Псковской области дополнительные возможности
21:57
Михаил Ведерников об исполнении поручений из «зеленой папки» президента: Важно, чтобы человек понимал, что его проблемой занимаются и ищут решение
21:34
Иван Цецерский находится с официальным визитом в Вологде
18:10
Михаил Ведерников и замминистра финансов РФ договорились о реструктуризации госдолга Псковской области
Еще новости
Политика

Виктор Антонов: Закредитованность регионов — это всероссийская тенденция

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Антонов назвал закредитованность регионов всероссийской тенденцией. Об этом он заявил, комментируя Псковскому агентству информации обращение президента Владимира Путина к правительству с просьбой принять меры для снижения объема коммерческой задолженности субъектов федерации до уровня не более половины их собственных доходов.

Виктор Антонов напомнил, что глава государства назвал ряд регионов, где госдолг существенно превышает собственные доходу, в связи с чем парламентарий порадовался, что в этом списке нет Псковской области.

«Это такая тенденция всероссийская: регионы, где нет нефти и газа, так называемые дотационные регионы — они все вынуждены были, если уж так можно говорить, погрязнуть в этих кредитах, как коммерческих, так и тех, которые выдавались из бюджета. Ну так вот случилось. И это политика федеральных властей. Наши оппоненты ведут разговор, что вот [экс-губернатор Псковской области Андрей] Турчак взял эти кредиты  — да он вынужденно это делал, причем, делал это согласованно с федеральными властями. И не только он, а практически все или большинство регионов, — сказал Антонов. — Поэтому и принимается вот такое решение. А в каком оно будет виде, сколько будет выделено средств, как будут погашаться эти долги — посмотрим. Честно говоря, я рад этой озабоченности федерального руководства, поэтому будем надеяться, что и нам перепадёт».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Валентин Каленский о снижении коммерческого долга регионов: Решение президента для нас очень актуально
02 ноября 2017
Валентин Каленский о снижении коммерческого долга регионов: Решение президента для нас очень актуально
Депутаты областного Собрания рассчитывают на тесный контакт и конструктивную работу с сенатором Андреем Турчаком
02 ноября 2017
Депутаты областного Собрания рассчитывают на тесный контакт и конструктивную работу с сенатором Андреем Турчаком
Андрей Турчак вновь стал членом Совфеда от Псковской области
02 ноября 2017
Андрей Турчак вновь стал членом Совфеда от Псковской области
Михаил Ведерников: Новый статус Андрея Турчака даст Псковской области дополнительные возможности
02 ноября 2017
Михаил Ведерников: Новый статус Андрея Турчака даст Псковской области дополнительные возможности
Михаил Ведерников об исполнении поручений из «зеленой папки» президента: Важно, чтобы человек понимал, что его проблемой занимаются и ищут решение
01 ноября 2017
Михаил Ведерников об исполнении поручений из «зеленой папки» президента: Важно, чтобы человек понимал, что его проблемой занимаются и ищут решение
Иван Цецерский находится с официальным визитом в Вологде
01 ноября 2017
Иван Цецерский находится с официальным визитом в Вологде
Михаил Ведерников и замминистра финансов РФ договорились о реструктуризации госдолга Псковской области
01 ноября 2017
Михаил Ведерников и замминистра финансов РФ договорились о реструктуризации госдолга Псковской области 4
Графа «против всех» не появится в бюллетенях до выборов президента
01 ноября 2017
Графа «против всех» не появится в бюллетенях до выборов президента

Идет загрузка...