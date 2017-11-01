В число номинантов премии «Золотая маска-2018» вошли режиссёры и художники Псковского театра

15:08, 02 ноября 2017, ПАИ

Режиссёры и художники Псковского театра драмы вошли в число номинантов премии «Золотая маска-2018». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На премию будут претендовать художник по свету спектакля «Старик» Стас Свистунович (за спектакль «Губернатор», БДТ им. Товстоногова, Санкт-Петербург); режиссёр готовящегося к постановке спектакля «Авиатор» Даниил Безносов (за спектакль «Гроза», Молодёжный театр, Краснодар), художник спектакля «Авиатор» Анастасия Васильева (за спектакль «Гроза», Молодёжный театр, Краснодар), режиссёр планирующегося к постановке спектакля «Река Потудань» Сергей Чехов (за спектакль «Лондон», Драматический театр, Новокузнецк) и художник спектакля «Река Потудань» Анастасия Юдина (за спектакль «Лондон», Драматический театр, Новокузнецк).

Напомним, что первый показ спектакля «Старик» состоялся на большой сцене Псковского театра драмы 22 октября 2017 года. Премьера постановки «Авиатор» Даниила Безносова намечена на январь 2018 года. Работу Сергея Чехова «Река Потудань» также представят во втором полугодии 112-го сезона.