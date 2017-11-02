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Общество

Институт общественных помощников при губернаторе будет создан в Псковской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников предложил создать институт общественных помощников при главе региона. Об этом шла речь 2 ноябре на встрече Михаила Ведерникова с членом Совета Федерации от Псковской области Еленой Бибиковой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Основной темой разговора стал вопрос улучшения качества жизни людей старшего возраста в Псковской области в рамках реализации разработанной по инициативе президента РФ Владимира Путина стратегии совместных действий в интересах пожилых людей. Одна из целей государственной социальной политики – продлить активное долголетие старшего поколения.

«Пенсионеров в активном возрасте нужно подключать к нашей работе, - подчеркнул Михаил Ведерников. - Давайте введем институт общественных помощников губернатора Псковской области. Люди будут включены в процесс, они будут понимать свою значимость. Нам тоже это важно, потому что люди референтные, люди опытные, и это хорошее экспертное мнение для нас в качестве обратной связи».

Член Совета Федерации инициативу врио губернатора поддержала. «Нынешним пенсионерам, по их собственному признанию, не хватает внимания со стороны органов власти. Им важно быть полезными и услышанными», - сказала она.

Также в рамках встречи врио губернатора принял приглашение сенатора к участию в круглом столе по вопросам обеспечения и трудоустройства граждан старшего возраста с активным вовлечением самих жителей и их семей.

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