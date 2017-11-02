Конкурс по предоставлению поддержки профилактических мероприятий волонтёров проходит в Псковской области

21:33, 02 ноября 2017, ПАИ

В Псковской области проводится конкурс по предоставлению поддержки межрайонных мероприятий волонтерского движения по профилактике наркомании в молодежной среде на территории региона в 2017-2018 годах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственном управлении образования Псковской области.

Конкурс проводится по нескольким направлениям: профилактика наркомании в молодежной среде; формирование здорового образа жизни; работа с молодежью, попавшей в трудную жизненную ситуацию; мероприятия во взаимодействии с традиционными религиозными организациями по профилактике наркомании в молодежной среде, а также направленными на предупреждение и разрешение межнациональных конфликтов, на пропаганду межнационального мира и веротерпимости.

Максимальный размер предоставляемой по конкурсу финансовой поддержки по каждому из направлений составляет 25 тыс. рублей на поддержку мероприятий и проектов, реализуемых в этом году, и 8 тыс. 250 рублей - для реализуемых в 2018 году.

В конкурсе могут участвовать учреждения, работающие с молодежью (как направление деятельности согласно уставам), находящиеся в ведении органов исполнительной власти Псковской области и муниципальных образований региона, а также социально ориентированные некоммерческие организации.

Учреждения и организации вправе подать не более одной заявки по каждому из направлений.

Заявки принимаются по адресу: Псков, улица Петровская, дом 51 (отдел по государственной молодежной политике Государственного управления образования Псковской области, кабинеты 610, 611, 614 (с пометкой - конкурс поддержки несовершеннолетних в ТЖС).

Также заявки подаются на бумажном носителе с приложением сопроводительного письма, содержащего опись представленных документов и в копии на электронную почту: nv.nikolayeva@obladmin.pskov.ru. Сопроводительное письмо подается в двух экземплярах. Заявки, оформленные от руки, а также по факсу или электронной почте, на рассмотрение не принимаются. Поданные на конкурс документы не возвращаются.

Решение об определении победителей конкурса примет комиссия на заседании после презентации мероприятий, проектов в ходе очной защиты на IV Молодежном форуме волонтерского антинаркотического движения Псковской области «Доброволье.60» 5-7 декабря 2017 года.

Контактный телефон: (8112) 56-20-66 (начальник отдела по государственной молодежной политике Государственного управления образования Псковской области Наталья Николаева).