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Общество

Кафе-кондитерская появится на площадях магазина «Ракета» в Пскове

Кафе-кондитерская и торговые площади появятся в помещении магазина «Ракета» на Октябрьском проспекте, 28 в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщил гендиректор ООО «Северо-Западная инвестиционная компания» Николай Загоруй.

Планируется, что кафе откроется к 1 июня 2018 года.

Сейчас, по словам Николая Загоруя, рабочие приступили к реконструкции площадей. В частности, в ближайшее время строители займутся обновлением входной группы. Новое кафе и торговые площади, в том числе будут предназначены и для маломобильных граждан.

Добавим, что магазин «Ракета» открылся в Пскове в 1966 году на первом этаже только что построенного жилого дома. В нем были отделы спортивных товаров, обуви, одежды, рыболовных, охотничьих и фототоваров, запчастей для велосипедов и мотоциклов. До середины 1990-х годов «Ракета» была единственным крупным спортивным магазином в Пскове.

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