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Общество

Полуфинал конкурса «Мисс Псков 2017» увидят псковичи на «РЕН-ТВ» 2 ноября

Сегодня, 2 ноября, в 19:10 на «РЕН-ТВ Псков» выйдет новый выпуск видеоверсии конкурса красоты «Мисс Псков 2017» - регионального этапа национального конкурса красоты «Мисс Россия». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, в этой программе будет представлен подробный репортаж о том, как проходил полуфинал конкурса в ТРК «Акваполис».  

Напомним, конкурс красоты «Мисс Псков 2017» состоится в субботу, 25 ноября. В этом году финальное шоу пройдёт спортивно-развлекательном парке «Простория» на Иркутском переулке, 2.

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