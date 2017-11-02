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Общество

Порядка 90 псковских школьников приняли участие в программе профориентации «Абилимпикса»

1 ноября в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса в рамках регионального этапа международного турнира профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2017, прошла программа профориентации, в которой приняли участие около 90 школьников Псковской области.

Как рассказал Псковскому агентству информации директор колледжа Николай Соловьев, перед школьниками выступила начальник отдела профориентации и профессионального обучения Государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения Галина Самсонова, а мастера производственного обучения провели мастер-классы.

Кроме того, Николай Соловьев рассказал о задачах Чемпионата «Абилимпикс-2017»: «Мы не пытаемся выявить лучшего, а в первую очередь хотим показать работодателям, что эти ребята тоже могут работать, учиться работать, осваивать навыки и реализовывать их. Нужно менять отношение общества к ребятам с ограниченными возможностями, чтобы работодатели могли уже приглашать их на работу. Вторая задача – это добиться того, чтобы ребята сами чувствовали себя членами общества, нужно повысить их собственную самооценку».

По его словам, в этом году Чемпионат проходит только по одному направлению «Сухое строительство и штукатурка» по сравнению с прошлым годом, где турнир проводился и по поварскому делу. Николай Соловьев отметил, что необходимо вовлекать в движение учащихся школ и детей с ограниченными возможностями здоровья. Он убежден, что в турнире должны принимать участие и медицинские учебные заведения, в частности студенты специальности «Массажист», а также молодые специалисты до 25 лет.

Напомним, что с 1 по 2 ноября в Пскове проходит региональный этап международного турнира «Абилимпикс-2017» - конкурс профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья. В регионе его проводят Государственное управление образования Псковской области и Псковский колледж профессионального мастерства и сервиса.

В соревнованиях участвуют выпускники коррекционных классов — учащиеся профессиональных колледжей из Опочки, Острова, Великих Лук и Пскова, они соревнуются в мастерстве оштукатуривания кирпичной стены. Качество работ оценивают эксперты-преподаватели, представители строительной отрасли Пскова.

Победитель этих соревнований будет представлять Псковскую область на национальном этапе «Абилимпикс», который пройдет 1-3 декабря в Москве в выставочном центре ВДНХ.

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