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Алкоголь, продукты и дрель украл безработный из дачного дома в Новосокольническом районе

В Новосокольническом районе полиция задержала местного жителя, подозреваемого в хищении имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в период с 30 октября до 1 ноября в деревне Антропково злоумышленник, разбив оконное стекло на веранде дачного дома, украл из него алкоголь, продукты питания, электрическую дрель и другое имущество. Причиненный ущерб устанавливается. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками МО МВД России «Новосокольнический», установлен и задержан подозреваемый, им оказался 37-летний безработный, ранее судимый житель Новосокольнического района. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело. 

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