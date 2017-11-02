Алкоголь, продукты и дрель украл безработный из дачного дома в Новосокольническом районе

17:09, 02 ноября 2017, ПАИ

В Новосокольническом районе полиция задержала местного жителя, подозреваемого в хищении имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в период с 30 октября до 1 ноября в деревне Антропково злоумышленник, разбив оконное стекло на веранде дачного дома, украл из него алкоголь, продукты питания, электрическую дрель и другое имущество. Причиненный ущерб устанавливается.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками МО МВД России «Новосокольнический», установлен и задержан подозреваемый, им оказался 37-летний безработный, ранее судимый житель Новосокольнического района. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело.