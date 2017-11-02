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Общество

Конкурс чтецов «Откроем для себя Изюмовские строки…» откроется в Пскове 15 ноября

15 и 16 ноября в Псковской областной библиотеке пройдет конкурс чтецов стихотворений Евгения Изюмова «Откроем для себя Изюмовские строки…». Мероприятие проводится с целью популяризации литературного наследия нашего земляка, поэта Е. А. Изюмова и развития интереса к творчеству писателей и поэтов Псковского края, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

Организаторами конкурса выступили: ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека», Псковская библиотечная ассоциация и Псковское региональное отделение Союза писателей России. Участниками конкурса станут школьники и учащаяся молодежь Псковской области в возрасте с 10 до 25 лет. В 2017 году для участия в конкурсе поступило более 40 заявок.

Творческое соревнование пройдет в течение двух дней в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина (Псков, Сиреневый бульвар, дом 3) в составе соответствующих возрастных групп. 15 ноября с 14:00 до 16:00 выступит младшая и средняя возрастная категория школьников (3-8 классы), а 16 ноября с 14:00 до 16:00 – старшеклассники, студенты и учащаяся молодежь (9-11 классы, студенты колледжей).

Выступление участников конкурса оценит жюри, в которое вошли заместитель генерального директора Псковской областной универсальной научной библиотеки по развитию Василиса Владимирова, заведующая отделом краеведческой литературы Елена Киселева, руководитель Регионального центра чтения Нина Яковлева, а также псковские поэты Вера Сергеева, Татьяна Гореликова, Тамара Соловьева.

Лауреаты и победители конкурса будут награждены дипломами и памятными подарками.

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