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На лечение к психиатру отправил суд подростка, обворовавшего несколько домов в Островском районе

По решению суда 14-летний подросток, обвинявшийся по пункту «а» части 3 статьи  158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище), освобожден от уголовной ответственности  с применением к нему меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

Установлено, что 12 июня  подросток вместе с 12-летним братом, не подлежащим уголовной ответственности в силу своего малолетнего возраста, сорвав навесной замок с дома соседки проник в дом, расположенный в одной из деревень Островского района. Оттуда они похитили упаковку конфет, 6 пачек сигарет и мобильный телефон.

В ночь на 16 июня обвиняемый проник в другой дом, откуда совершил кражу мобильного телефона.

Психолого-психиатрическая судебная экспертиза показала, что  подросток не может в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

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