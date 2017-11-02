Бизнесмен Юрий Подобед возглавил Агентство инвестиционного развития Псковской области

16:03, 02 ноября 2017, ПАИ

Бизнесмен Юрий Подобед занял пост генерального директора Агентства инвестиционного развития Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель Государственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

1 ноября конкурсная комиссия приняла решение о назначении Юрия Подобеда. «Он достаточно молод, занимался IT-бизнесом в Пскове. Изъявил желание попробовать себя на благо государства. Горит желанием работать. Будем пробовать новые силы, новую кровь», - отметил Андрей Михеев.

Также в конкурсе принимал участие заместитель гендиректора Агентства Дмитрий Костримусов. «Он хорошо справляется с должностью заместителя, поэтому остаётся в ней», - добавил Андрей Михеев.

Отметим, что среди требований, предъявляемых к претендентам на должность руководителя Агентства инвестиционного развития, значилось высшее профессиональное образование; опыт практической работы в сфере экономики и инвестиций; наличие стажа работы в сфере деятельности учреждения не менее года или стажа работы на руководящих должностях не менее года; знание федерального и областного законодательства по вопросам государственной инвестиционной политики; свободное владение английским языком.

Должность генерального директора Агентства инвестиционного развития Псковской области стала вакантной в мае 2017 года. Бывший вице-губернатор Псковской области Владимир Кушнир, назначенный на нее в 2015 году сроком на пять лет, покинул свой пост по собственному желанию. В комментарии ПАИ он пояснил, что решение «мотивировано возрастом, нагрузкой».