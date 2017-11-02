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Экономика

Бизнесмен Юрий Подобед возглавил Агентство инвестиционного развития Псковской области

Бизнесмен Юрий Подобед занял пост генерального директора Агентства инвестиционного развития Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель Государственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

1 ноября конкурсная комиссия приняла решение о назначении Юрия Подобеда. «Он достаточно молод, занимался IT-бизнесом в Пскове. Изъявил желание попробовать себя на благо государства. Горит желанием работать. Будем пробовать новые силы, новую кровь», - отметил Андрей Михеев.

На фото: Юрий Подобед. Фото из соцсети "ВКонтакте"

Также в конкурсе принимал участие заместитель гендиректора Агентства Дмитрий Костримусов. «Он хорошо справляется с должностью заместителя, поэтому остаётся в ней», - добавил Андрей Михеев.

Отметим, что среди требований, предъявляемых к претендентам на должность руководителя Агентства инвестиционного развития, значилось высшее профессиональное образование; опыт практической работы в сфере экономики и инвестиций; наличие стажа работы в сфере деятельности учреждения не менее года или стажа работы на руководящих должностях не менее года; знание федерального и областного законодательства по вопросам государственной инвестиционной политики; свободное владение английским языком.

Должность генерального директора Агентства инвестиционного развития Псковской области стала вакантной в мае 2017 года. Бывший вице-губернатор Псковской области Владимир Кушнир, назначенный на нее в 2015 году сроком на пять лет, покинул свой пост по собственному желанию. В комментарии ПАИ он пояснил, что решение «мотивировано возрастом, нагрузкой».

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