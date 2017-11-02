0
22:51
Дети псковских полицейских нарисовали родителей в погонах
20:55
Основательница ансамбля «Радость» скончалась в Пскове
19:39
Сайт губернатора Псковской области сменит название и возобновит работу в ближайшее время
18:11
В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Пскове успели отремонтировать только 3 двора из 13
17:55
Домашнее видеонаблюдение под ключ - умное решение от «Ростелекома»
16:37
РЕВИЗИЯ: Как устроен псковский «Олимп»
16:07
Александр Питиримов выиграл конкурс на должность гендиректора «Псковпассажиравтотранса»
Еще новости
Общество

Администрация Псковской области и Управление Россельхознадзора будут вместе бороться с санкционными товарами и АЧС

Взаимодействие в области земельного, ветеринарного и фитосанитарного надзора обсудили временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников и исполняющий обязанности руководителя Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Сергей Кармазин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Сергей Кармазин сообщил, что Псковская область вошла в состав Управления с 1 ноября. Коллектив прежней структуры из 196 человек в полном составе перешел в обновленное управление. Головной офис ведомства находится в Санкт-Петербурге. На местах деятельность будут курировать заместители руководителя.

Ранее Псковская область входила в состав Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям. Реорганизацию управления Сергей Кармазин объяснил тем, что Псковская и Ленинградская области похожи своим приграничным положением и близостью к странам Евросоюза. Субъекты также имеют схожие проблемы: неиспользуемые земли сельхозназначения, перемещение через государственную границу санкционных товаров, содержание свинопоголовья в личных подсобных хозяйствах и учреждениях ФСИН России и в связи с этим напряженная эпидемиологическая обстановка по африканской чуме свиней, карантину растений.

Руководитель Управления Сергей Кармазин выразил надежду на взаимопонимание и сотрудничество.

«Готов в случае необходимости лично подключаться к решению общих задач, привлекать к разрешению проблемных вопросов правоохранительные органы, проводить совместные рейды и другие мероприятия», — заверил Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дети псковских полицейских нарисовали родителей в погонах
02 ноября 2017
Дети псковских полицейских нарисовали родителей в погонах
Основательница ансамбля «Радость» скончалась в Пскове
02 ноября 2017
Основательница ансамбля «Радость» скончалась в Пскове
Сайт губернатора Псковской области сменит название и возобновит работу в ближайшее время
02 ноября 2017
Сайт губернатора Псковской области сменит название и возобновит работу в ближайшее время
В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Пскове успели отремонтировать только 3 двора из 13
02 ноября 2017
В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Пскове успели отремонтировать только 3 двора из 13
Домашнее видеонаблюдение под ключ - умное решение от «Ростелекома»
02 ноября 2017
Домашнее видеонаблюдение под ключ - умное решение от «Ростелекома»
Александр Питиримов выиграл конкурс на должность гендиректора «Псковпассажиравтотранса»
02 ноября 2017
Александр Питиримов выиграл конкурс на должность гендиректора «Псковпассажиравтотранса» 3
Полуфинал конкурса «Мисс Псков 2017» увидят псковичи на «РЕН-ТВ» 2 ноября
02 ноября 2017
Полуфинал конкурса «Мисс Псков 2017» увидят псковичи на «РЕН-ТВ» 2 ноября
НАРОДНЫЙ ДРАЙВ: В автомагазинах Пскова исчезли наклейки со знаком «Шипы»
02 ноября 2017
НАРОДНЫЙ ДРАЙВ: В автомагазинах Пскова исчезли наклейки со знаком «Шипы» 4

Идет загрузка...