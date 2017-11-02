Администрация Псковской области и Управление Россельхознадзора будут вместе бороться с санкционными товарами и АЧС

16:28, 02 ноября 2017, ПАИ

Взаимодействие в области земельного, ветеринарного и фитосанитарного надзора обсудили временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников и исполняющий обязанности руководителя Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Сергей Кармазин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Сергей Кармазин сообщил, что Псковская область вошла в состав Управления с 1 ноября. Коллектив прежней структуры из 196 человек в полном составе перешел в обновленное управление. Головной офис ведомства находится в Санкт-Петербурге. На местах деятельность будут курировать заместители руководителя.

Ранее Псковская область входила в состав Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям. Реорганизацию управления Сергей Кармазин объяснил тем, что Псковская и Ленинградская области похожи своим приграничным положением и близостью к странам Евросоюза. Субъекты также имеют схожие проблемы: неиспользуемые земли сельхозназначения, перемещение через государственную границу санкционных товаров, содержание свинопоголовья в личных подсобных хозяйствах и учреждениях ФСИН России и в связи с этим напряженная эпидемиологическая обстановка по африканской чуме свиней, карантину растений.

Руководитель Управления Сергей Кармазин выразил надежду на взаимопонимание и сотрудничество.

«Готов в случае необходимости лично подключаться к решению общих задач, привлекать к разрешению проблемных вопросов правоохранительные органы, проводить совместные рейды и другие мероприятия», — заверил Михаил Ведерников.