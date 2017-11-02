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Завершено расследование дела жителя Казани, убившего в Пскове пенсионера

Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 34-летнего жителя Казани, который обвиняется в совершении в Пскове преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 (убийство) и части 1 статьи 158 (кража) УК РФ. Материалы переданы в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи дела в суд, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

По версии следствия, 13 июня обвиняемый, поссорившись с 67-летним соседом своего приятеля на улице  Максима Горького, четыре раза ударил последнего ножом в шею. От полученных ранений пенсионер скончался на месте преступления. После этого обвиняемый прошел в жилище мужчины, где похитил наручные часы погибшего.

К мужчине продолжают применяться меры по изоляции от общества, принятые следователем с момента задержания. В ходе обыска по месту жительства последнего в областном центре изъято похищенное имущество, а также орудие убийства в подвале дома, где оно было совершено.

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