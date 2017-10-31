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Псковичи завоевали медали на Чемпионате и Первенстве Северо-Запада по плаванию

Псковичи завоевали медали на Чемпионате и Первенстве Северо-Западного федерального округа по плаванию, которые прошли в Сыктывкаре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по физической культуре и спорту.

В соревнованиях приняли участие 215 пловцов из Мурманской, Архангельской, Псковской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Вологодской областей, Республик Карелия и Коми. Псковскую область в соревнованиях представляли воспитанники СДЮСШОР по плаванию «Барс».

Призёрами Чемпионата СЗФО стали кандидаты в мастера спорта Алексей Воробьёв (3 место на дистанции 100 м, вольный стиль) и Юлия Захарова (3 место на дистанции 200 м, комплексное плавание).

В Первенстве СЗФО по плаванию на дистанциях 50 м и 100 м брасс «серебро» получила кандидат в мастера спорта Салихова Лина, а на дистанции 200 м (брасс) она завоевала «бронзу».

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