Новые надгробные плиты будут установлены на братском захоронении на Юбилейной в Пскове

17:54, 02 ноября 2017, ПАИ

В Пскове будет выполнен капитальный ремонт братского кладбища воинов Советской Армии на улице Юбилейной. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Управление городского хозяйства администрации Пскова. Подрядчик должен будет демонтировать и утилизировать 75 старых надгробных плит, после чего установить на их месте новые. На плиты из чёрного гранита необходимо нанести фамилии 75 павших воинов.

Работы должны быть выполнены до 6 декабря.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 400 тысяч рублей, средства будут предоставлены из бюджета города Пскова на 2017 год.

Проведение аукциона запланировано на 17 ноября.