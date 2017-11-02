Конкурс на право торговли ёлками объявлен в Пскове

16:50, 02 ноября 2017, ПАИ

И. п. главы администрации города Пскова Игорь Калашников подписал Постановление «Об объявлении конкурса на предоставление субъектам торговли права на размещение нестационарных торговых объектов сезонного характера по торговле елками на территории города Пскова». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации города.

Дата начала приема конкурсной комиссией заявок от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на участие в конкурсе - 27 ноября, дата окончания приема заявок – 12 декабря. Заявки принимаются по адресу: город Псков, улица Ленина, дом № 3, кабинет 7. Итоги конкурса будут подведены 14 декабря.

Договоры на право размещения торговых точек с ёлками заключат до 23 декабря.

Ёлочные базары будут работать с 25 по 31 декабря по адресам: проспект Энтузиастов, дом № 5; улица Текстильная, у дома № 16а; Рижский проспект, в торце домов № 45, 50; Рижский проспект, в торце домов № 51, 55; улица Рокоссовского, за автобусной остановкой «Микрорайон «Рижский»; улица Новоселов, у дома № 7; улица Лепешинского, у дома № 8; улица Коммунальная, (за автобусной остановкой «Гулливер»); улица Н. Васильева, у дома № 69; улица Ижорского батальона, у дома № 8; улица Индустриальная, у дома № 4а; улица Алехина, напротив дома № 2 (площадка у павильонов); улица Рокоссовского, у дома № 22; улица Коммунальная, напротив дома № 77; улица Народная, напротив дома № 45; улица К. Маркса, территория бывшей автостанции; Рижский проспект, у дома № 83; улица Алтаева, у дома № 8; улица Труда, у дома № 39; улица Гагарина, у дома № 2; Военный городок «Кресты», у дома № 115; улица К. Маркса, в торце дома № 4.