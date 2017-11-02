О своём участии в президентском совете доложил глава Пскова на собрании Союза городов Центра и Северо-Запада России

17:14, 02 ноября 2017, ПАИ

Глава Пскова, вице-президент Союза городов Центра и Северо-Запада России (СГЦЗС) Иван Цецерский выступил с докладом на общем собрании, которое проходит в Вологде. Тема выступления была посвящена его участию в работе Совета по развитию местного самоуправления при президенте РФ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Иван Цецерский назвал участие в работе совета возможностью для постановки и решения важных для муниципалитетов вопросов, требующих поддержки на федеральном уровне. «Часть озвученных в ходе совместных обсуждений вопросов была услышана и разрешена законодательно. Это яркий пример эффективного диалога на федеральном уровне», - отметил глава Пскова. Он подробно остановился на значимых этапах работы совета, в том числе, связанных с реформой местного самоуправления 2014 года, формированием комфортной городской среды и благоустройством общественных пространств. Озвучен также ряд инициатив и практик, внесенных на обсуждение советом при президенте РФ.

Среди задач, которые предстоит решить совету, Иван Цецерский выделил главную - обеспечение финансовыми ресурсами полномочия по решению вопросов местного значения. На данный момент глава Пскова завершает подготовку предложений по совершенствованию межбюджетных отношений.

В рамках общего Собрания Союза городов Центра и Северо-Запада России были также подняты вопросы благоустройства территорий и создание комфортной городской среды, проблемы и пути реформирования муниципальных унитарных предприятий, а также вопросов участия территориального общественного самоуправления (ТОС) в социально значимых проектах как инструмента решения вопросов местного значения.