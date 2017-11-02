0
22:51
Дети псковских полицейских нарисовали родителей в погонах
20:55
Основательница ансамбля «Радость» скончалась в Пскове
19:39
Сайт губернатора Псковской области сменит название и возобновит работу в ближайшее время
18:11
В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Пскове успели отремонтировать только 3 двора из 13
17:55
Домашнее видеонаблюдение под ключ - умное решение от «Ростелекома»
16:37
РЕВИЗИЯ: Как устроен псковский «Олимп»
16:07
Александр Питиримов выиграл конкурс на должность гендиректора «Псковпассажиравтотранса»
Еще новости
Общество

О своём участии в президентском совете доложил глава Пскова на собрании Союза городов Центра и Северо-Запада России

Глава Пскова, вице-президент Союза городов Центра и Северо-Запада России (СГЦЗС) Иван Цецерский выступил с докладом на общем собрании, которое проходит в Вологде. Тема выступления была посвящена его участию в работе Совета по развитию местного самоуправления при президенте РФ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Иван Цецерский назвал участие в работе совета возможностью для постановки и решения важных для муниципалитетов вопросов, требующих поддержки на федеральном уровне. «Часть озвученных в ходе совместных обсуждений вопросов была услышана и разрешена законодательно. Это яркий пример эффективного диалога на федеральном уровне», - отметил глава Пскова. Он подробно остановился на значимых этапах работы совета, в том числе, связанных с реформой местного самоуправления 2014 года, формированием комфортной городской среды и благоустройством общественных пространств. Озвучен также ряд инициатив и практик, внесенных на обсуждение советом при президенте РФ.

Среди задач, которые предстоит решить совету, Иван Цецерский выделил главную - обеспечение финансовыми ресурсами полномочия по решению вопросов местного значения. На данный момент глава Пскова завершает подготовку предложений по совершенствованию межбюджетных отношений.

В рамках общего Собрания Союза городов Центра и Северо-Запада России были также подняты вопросы благоустройства территорий и создание комфортной городской среды, проблемы и пути реформирования муниципальных унитарных предприятий, а также вопросов участия территориального общественного самоуправления (ТОС) в социально значимых проектах как инструмента решения вопросов местного значения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дети псковских полицейских нарисовали родителей в погонах
02 ноября 2017
Дети псковских полицейских нарисовали родителей в погонах
Основательница ансамбля «Радость» скончалась в Пскове
02 ноября 2017
Основательница ансамбля «Радость» скончалась в Пскове
Сайт губернатора Псковской области сменит название и возобновит работу в ближайшее время
02 ноября 2017
Сайт губернатора Псковской области сменит название и возобновит работу в ближайшее время
В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Пскове успели отремонтировать только 3 двора из 13
02 ноября 2017
В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Пскове успели отремонтировать только 3 двора из 13
Домашнее видеонаблюдение под ключ - умное решение от «Ростелекома»
02 ноября 2017
Домашнее видеонаблюдение под ключ - умное решение от «Ростелекома»
Александр Питиримов выиграл конкурс на должность гендиректора «Псковпассажиравтотранса»
02 ноября 2017
Александр Питиримов выиграл конкурс на должность гендиректора «Псковпассажиравтотранса» 3
Полуфинал конкурса «Мисс Псков 2017» увидят псковичи на «РЕН-ТВ» 2 ноября
02 ноября 2017
Полуфинал конкурса «Мисс Псков 2017» увидят псковичи на «РЕН-ТВ» 2 ноября
НАРОДНЫЙ ДРАЙВ: В автомагазинах Пскова исчезли наклейки со знаком «Шипы»
02 ноября 2017
НАРОДНЫЙ ДРАЙВ: В автомагазинах Пскова исчезли наклейки со знаком «Шипы» 4

Идет загрузка...