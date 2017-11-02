За продажу поддельных царских монет великолучанам житель Астраханской области предстанет перед судом

16:52, 02 ноября 2017, ПАИ

В Великих Луках перед судом предстанет житель Астраханской области за продажу поддельных золотых и серебряных монет Российской империи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, в конце июня текущего года 27-летний, безработный житель Астраханской области приехал в Великие Луки. Он намеревался сбыть поддельные золотые и серебряные монеты различных периодов Российской империи. На улице Зверева 50-летний рабочий одного из медицинских учреждений города поменял свою золотую цепочку стоимостью 70 тысяч рублей на предложенные ему монеты.

А в начале июля на проспекте Ленина великолукский предприниматель приобрел у обвиняемого 46 «царских монет» за 50 тысяч рублей и отдал за них еще мобильный телефон. Вскоре полицейские задержали злоумышленника.

Следственный отдел ОМВД России по городу Великие Луки возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 (мошенничество) Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.