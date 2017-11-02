Принимать платежи на дому смогут псковские почтальоны

18:13, 02 ноября 2017, ПАИ

В псковский филиал Почты России поступили 230 мобильных почтово-кассовых терминалов (МПКТ), которые позволят клиентам осуществлять коммунальные и многие другие платежи, не выходя из дома. Большую часть терминалов распределят среди почтальонов Псковского, Великолукского и Порховского почтамтов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УФПС Псковской области филиале ФГУП «Почта России».

Услуга рассчитана, прежде всего, на пожилых людей и инвалидов, которым почтальоны доставляют пенсии и социальные пособия на дом. Терминал состоит из фискального регистратора, выдающего кассовый чек, и смартфона с предустановленным приложением, позволяющим выбрать необходимый вид платежа. Помимо услуг ЖКХ, с помощью терминала можно оплатить налоги, штрафы ГИБДД, сотовую связь, страховой полис, услуги кабельного телевидения и IP-телефонии, а также внести очередной платеж по кредиту любого банка.

«Помимо повышения доступности финансовых услуг, в использовании мобильных почтово-кассовых терминалов есть и еще одно важное преимущество, - отметил директор макрорегиона Северо-Запад Почты России Виталий Дырдасов. – Прием платежей почтальонами на дому позволяет снизить нагрузку на отделения связи, которая именно в периоды выплаты пенсий и оплаты коммунальных счетов достигает пиковых значений. Таким образом, внедрение МПКТ способствует уменьшению количества людей в отделениях, повышая уровень сервиса одновременно для тех, кто пользуется услугами Почты России дома и для клиентов, непосредственно пришедших в отделение связи».

В ближайшее время терминалы поступят в те почтовые отделения, на которые приходится наибольший объем принимаемых от пенсионеров платежей.