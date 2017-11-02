0
22:51
Дети псковских полицейских нарисовали родителей в погонах
20:55
Основательница ансамбля «Радость» скончалась в Пскове
19:39
Сайт губернатора Псковской области сменит название и возобновит работу в ближайшее время
18:11
В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Пскове успели отремонтировать только 3 двора из 13
17:55
Домашнее видеонаблюдение под ключ - умное решение от «Ростелекома»
16:37
РЕВИЗИЯ: Как устроен псковский «Олимп»
16:07
Александр Питиримов выиграл конкурс на должность гендиректора «Псковпассажиравтотранса»
Еще новости
Общество

Принимать платежи на дому смогут псковские почтальоны

В псковский филиал Почты России поступили 230 мобильных почтово-кассовых терминалов (МПКТ), которые позволят клиентам осуществлять коммунальные и многие другие платежи, не выходя из дома. Большую часть терминалов распределят среди почтальонов Псковского, Великолукского и Порховского почтамтов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в  УФПС Псковской области филиале ФГУП «Почта России».

Услуга рассчитана, прежде всего, на пожилых людей и инвалидов, которым почтальоны доставляют пенсии и социальные пособия на дом. Терминал состоит из фискального регистратора, выдающего кассовый чек, и смартфона с предустановленным приложением, позволяющим выбрать необходимый вид платежа. Помимо услуг ЖКХ, с помощью терминала можно оплатить налоги, штрафы ГИБДД, сотовую связь, страховой полис, услуги кабельного телевидения и IP-телефонии, а также внести очередной платеж по кредиту любого банка.

«Помимо повышения доступности финансовых услуг, в использовании мобильных почтово-кассовых терминалов есть и еще одно важное преимущество, - отметил директор макрорегиона Северо-Запад Почты России Виталий Дырдасов. – Прием платежей почтальонами на дому позволяет снизить нагрузку на отделения связи, которая именно в периоды выплаты пенсий и оплаты коммунальных счетов достигает пиковых значений. Таким образом, внедрение МПКТ способствует уменьшению количества людей в отделениях, повышая уровень сервиса одновременно для тех, кто пользуется услугами Почты России дома и для клиентов, непосредственно пришедших в отделение связи».

В ближайшее время терминалы поступят в те почтовые отделения, на которые приходится наибольший объем принимаемых от пенсионеров платежей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дети псковских полицейских нарисовали родителей в погонах
02 ноября 2017
Дети псковских полицейских нарисовали родителей в погонах
Основательница ансамбля «Радость» скончалась в Пскове
02 ноября 2017
Основательница ансамбля «Радость» скончалась в Пскове
Сайт губернатора Псковской области сменит название и возобновит работу в ближайшее время
02 ноября 2017
Сайт губернатора Псковской области сменит название и возобновит работу в ближайшее время
В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Пскове успели отремонтировать только 3 двора из 13
02 ноября 2017
В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Пскове успели отремонтировать только 3 двора из 13
Домашнее видеонаблюдение под ключ - умное решение от «Ростелекома»
02 ноября 2017
Домашнее видеонаблюдение под ключ - умное решение от «Ростелекома»
Александр Питиримов выиграл конкурс на должность гендиректора «Псковпассажиравтотранса»
02 ноября 2017
Александр Питиримов выиграл конкурс на должность гендиректора «Псковпассажиравтотранса» 3
Полуфинал конкурса «Мисс Псков 2017» увидят псковичи на «РЕН-ТВ» 2 ноября
02 ноября 2017
Полуфинал конкурса «Мисс Псков 2017» увидят псковичи на «РЕН-ТВ» 2 ноября
НАРОДНЫЙ ДРАЙВ: В автомагазинах Пскова исчезли наклейки со знаком «Шипы»
02 ноября 2017
НАРОДНЫЙ ДРАЙВ: В автомагазинах Пскова исчезли наклейки со знаком «Шипы» 4

Идет загрузка...