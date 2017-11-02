60-летие отметила псковская школа-интернат

18:16, 02 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 2 ноября, Псковская общеобразовательная школа-интернат отметила 60-летие. Поздравить школу с юбилеем пришли представители органов власти и общественности, коллеги, ветераны педагогического труда, ученики и выпускники учреждения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Открыла торжественное мероприятие директор школы-интерната Лидия Овсякова: «За 60 лет образовательное учреждение стало родным домом для тысяч сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это не просто школа, а одна большая дружная семья. В школе много педагогов, которые работают здесь более 20 лет. Вместе мы - большой творческий слаженный коллектив». Лидия Овсякова выразила благодарность ветеранам учреждения и всем, кто сегодня создает комфорт и уют в школе, помогает сделать ее для детей вторым домом.

«Школа-интернат прошла славный путь становления и развития. Здесь каждый ребенок получает не только глубокие знания, но и внимание, заботу, тепло и поддержку. В учреждении работает сплоченный коллектив профессионалов, преданных своему делу», - поздравил коллектив школы от лица муниципальных властей заместитель главы города Пскова Сергей Гаврилов и вручил почетные грамоты особо отличившимся сотрудникам.

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова поблагодарила директора учреждения и коллектив за самоотверженный труд в воспитании и социализации учащихся: «В стенах вашей школы происходит нравственное воспитание юных псковичей, их всесторонне развитие. Здесь их учат любить свою Родину, родной город, уважительно относиться к старшим и сверстникам».

Заместитель начальника Государственного управления образования Псковской области Сергей Николаев выразил слова признательности педагогам за неравнодушие, неустанный труд и компетентность.

Также к словам поздравления присоединился начальник Управления образования администрации города Пскова Игорь Прокофьев, он отметил, что педагоги школы помогают детям справиться с трудностями и обрести веру в собственные силы.

Лучшие педагоги были награждены грамотами. Праздничный вечер сопровождался концертом, подготовленным учениками школы-интерната.

Добавим, Псковская общеобразовательная школа-интернат основана в 1957 году. Учреждение ориентировано на обучение и воспитание учащихся, а также развитие их физиологических, психологических, интеллектуальных и образовательных особенностей.