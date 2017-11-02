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Общество

В праздничные дни «Псковэнерго» введёт режим «технологической тишины»

Для  обеспечения надежного электроснабжения потребителей 4 ноября, в День народного единства, филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» вводит усиленный контроль работы электрических сетей на территории Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

С 4 по 7 ноября приостановлены все плановые ремонты и переключения в распределительных сетях. Также введен режим «технологической тишины» на производство работ и переключений в цепях релейной защиты и автоматики, в телекоммуникационной инфраструктуре по изменению конфигурации сетей связи, локальных вычислительных сетей, информационных систем и систем информационной безопасности, за исключением работ по их сопровождению.

 Для проведения ремонтных работ при возникновении нарушений электроснабжения в «Псковэнерго» подготовлены  97 аварийно-восстановительных и 13  мобильных бригад, способных оказывать помощь за пределами своих сетевых районов.  Они оснащены аварийными осветительными установками «Световая башня» для обеспечения работ в ночное время и в общей сложности 149  единицами техники, 46 резервных источников снабжения электроэнергией общей мощностью 2375 кВт.

Организовано взаимодействие с территориальными сетевыми организациями, органами исполнительной власти и местного самоуправления, ФСБ, МВД и МЧС России для своевременного информирования и принятия мер в случае возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций и противоправных действий.

 Приняты дополнительные меры по охране труда и усилению пожарной безопасности – проведены внеплановые инструктажи персонала и проверки  противопожарного состояния производственных и бытовых помещений, распределительных устройств, складов масла и ГСМ, а также исправности средств пожаротушения. Усилен контрольно-пропускной режим на объектах электроэнергетики.

Энергетики напоминают, что в связи с установлением на территории СЗФО неустойчивой погоды необходимо внимательнее относится к эксплуатации электрооборудования в быту и не допускать перенапряжения в домашних сетях, особенно, при использовании нагревательных приборов, а также соблюдать правила поведения вблизи электросетевых объектов.

На территории Псковской области действует бесплатный единый телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52.

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