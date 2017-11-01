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Культура

14 работ псковских школьников прошли в финал Международного конкурса «Красота Божьего Мира»

Подведены итоги областного отборочного этапа ХIII Международного конкурса детских рисунков «Красота Божьего Мира». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы областного этапа конкурса, которыми стали Псковский областной Дом детства и юношества «Радуга» и Центр подготовки церковных специалистов Псковской области (Православное псковское духовное училище). Учредителем конкурса является Московская патриархия.

В конкурсе приняли участие обучающиеся общеобразовательных и воскресных школ, художественных школ, воспитанники детских дошкольных учреждений из 15 районов Псковской области: Бежаницкого, Великолукского, Дедовичского, Красногородского, Невельского, Новосокольнического, Опочецкого, Островского, Печорского, Плюсского, Порховского, Псковского, Пыталовского, Себежского, Стругокрасненского и города Пскова. Всего в оргкомитет были направлены более 200 работ.

Члены жюри отметили, что одной из самых популярных тем стала осенняя природа. Участники конкурса в своих работах средствами изобразительного искусства отразили своё особенное видение мира. Работы 14 победителей областного этапа конкурса (итоги подводились в трех возрастных категориях) направлены в Москву в отдел религиозного образования и катехизации для участия в финальном этапе. 

Подробная информация об итогах конкурса - на сайте Дома детства и юношества «Радуга».

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