Основательница ансамбля «Радость» скончалась в Пскове

20:55, 02 ноября 2017, ПАИ

1 ноября в Пскове на 68-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончалась Заслуженный работник культуры СССР Анна Бекеш. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В 1971 году Анна Бекеш основала в Пскове пионерский ансамбль песни и танца «Радость» и была его бессменным художественным руководителем и дирижером на протяжении почти 30 лет. Ансамбль «Радость» стал самым большим детским коллективом в Псковской области, известным не только в регионе, но и за его пределами. «Радость» была удостоена звания лауреата Премии Ленинского комсомола, а также неоднократно становилась лауреатом областных конкурсов песни и танца. Ежегодно коллектив гастролировал по воинским частям и летним пионерским лагерям региона. В 1980 году «Радость» под управлением Анны Бекеш выступала на центральном телевидении в Москве, а в 1984 году псковскому коллективу выпала честь представлять СССР в «Лагере Дружбы» в Германской Демократической Республике.

Анна Бекеш посвятила ансамблю «Радость» большую часть своей жизни. «Благодаря ее труду, преданности своему делу, любви к профессии, музыке и детям, тысячи псковских ребят нашли настоящих друзей, научились чувствовать и понимать музыку, работать в коллективе, а самое главное - любить жизнь и радоваться каждому дню», - отметили в областной администрации. За долголетний добросовестный труд Анна Бекеш была награждена медалью «Ветеран труда».

Отпевание состоится 4 ноября в 11:00 в храме Александра Невского. Похороны пройдут на Крестовском кладбище.