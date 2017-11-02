Отгородивший тротуар забор у псковского магазина «Ракета» перенесут благодаря жалобе читателя ПАИ

17:57, 02 ноября 2017, ПАИ

Конфигурация строительного забора, возведенного в Пскове у магазина «Ракета» (Октябрьский проспект, 28), нарушает нормы и недопустима, поскольку перегораживает пешеходный тротуар. К такому выводу после осмотра конструкции пришел специалист Управления строительства и капремонта администрации Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Основанием для выездной проверки стала публикация в рубрике ПАИ «НАРОДНАЯ ЛЕНТА». «Строительный забор полностью загородил тротуар вдоль здания. Пока что с торцов проход не закрыт, но есть ощущение, что это дело времени. И, кстати, забор крепят гвоздями прямо к асфальту. Нет, если потом тут положат плитку — вопросы снимаются. А если нет? В дырки ведь будет попадать вода, замерзать и ломать покрытие изнутри!» - отметил читатель ПАИ.

Информация о нарушениях была доведена до сведения организации, ведущей работы по реконструкции помещения магазина. Забор рекомендовано сместить в сторону здания, чтобы освободить проход для граждан.

В пресс-службе отметили, что строители «с пониманием отнеслись к обращению и обязались исправить».

Представители Управления строительства и капремонта администрации Пскова подчеркнули, что в любом случае помимо устного предупреждения в организацию, ведущую работы, будет направлено письменное уведомление о нарушении.