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Общество

График работы отделений Почты России изменится с 3 по 6 ноября

В связи с празднованием Дня народного единства изменится график работы отделений Почты России в период с 3 по 6 ноября. Как сообщили Псковскому агентству информации в псковском отделении, суббота, 4 ноября, объявлена выходным днем.

Накануне государственного праздника почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час. 4 ноября, в День народного единства, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет. 5 ноября все почтовые отделения будут работать по установленному графику, а 6 ноября - по графику, установленному для субботнего дня.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы. Доставка пенсий и пособий за выходные и праздничный день будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.

Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.

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