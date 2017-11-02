За выращивание наркосодержащих растений отправили под суд жителя Опочки

17:17, 02 ноября 2017, ПАИ

В суд с утверждённым обвинительным заключением направлено уголовное дело в отношении жителя 44-летнего жителя Опочки, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 231 (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства) и частью 1 статьи 228 (незаконное хранение, перевозка наркотических средств). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

По версии следствия, в мае недалеко от Красногородска мужчина посадил семена наркотикосодержащего растения, а затем регулярно ухаживал за взошедшими кустами. 25 августа он сорвал один куст и повез в районный центр, но был задержан полицейскими. В ходе освидетельствования у задержанного были выявлены следы немедицинского потребления наркотических средств.

Правоохранители в ходе осмотра «наркоплантации» изъяли 25 кустов растений, признанных экспертами наркотикодержащими, что является крупным размером.