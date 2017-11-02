Апробация печати комплекта заданий для ЕГЭ прошла в Псковской области

18:19, 02 ноября 2017, ПАИ

2 ноября в Псковской области прошла апробация печати полного комплекта черно-белых экзаменационных материалов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, экзамен в форме ЕГЭ проходил по русскому языку. В нём приняли участие 129 выпускников школ, которым предстоит государственная итоговая аттестация. Свои результаты участники смогут узнать после 10 ноября.

Эта технология применяется впервые. Она предусматривает печать не только самих контрольно-измерительных материалов, как было два предыдущих года, но и бланков ответов участников в пунктах проведения. Комплект распечатывается непосредственно в аудитории с участниками экзамена, после начала экзамена.

В тренировочном экзамене участвовали 6 пунктов проведения ЕГЭ, расположенных в Пскове, Великих Луках, Дедовичах, Опочке, Невеле и Локне. Одновременно с экзаменом были проведены обучающие мероприятия для всех технических специалистов пунктов проведения экзаменов, не задействованных в тренировке.

Мастер-класс по подготовке и проведению экзамена по технологии печати и сканирования в пункте проведения экзамена для всех присутствующих провел заместитель директора ГБУ Псковской области «Региональный центр информационных технологий» Олег Смирнов.

«Организаторы и технические специалисты оценили все положительные стороны данной технологии, однако отметили большую подготовительную работу, предшествующую экзамену по этой технологии и высказали пожелания еще раз провести подобные тренировки в каждом пункте проведения ЕГЭ», - добавили в пресс-службе.