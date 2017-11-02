Наладку систем пожарной сигнализации и замену кабельных линий заказала Псковская городская больница

21:07, 02 ноября 2017, ПАИ

Псковская городская больница заказала выполнение работ по ремонту с заменой кабельных линий и пусконаладке систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Ремонт планируется провести в отделении реанимации и травматолого-ортопедическом отделении главного корпуса больницы, расположенных по улице Коммунальной, 23. Работы должны быть завершены до 25 декабря.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 248 тыс. 96 рубля. Источник финансирования - бюджет Псковской области.

Проведение аукциона запланировано на 17 ноября.