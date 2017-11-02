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Тело мужчины найдено у объездной дороги в Псковском районе

1 ноября у объездной дороги в Псковском районе найдено тело мужчины с множественными ножевыми ранениями, сообщили Псковскому агентству информации в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Вторые сутки следователи совместно с полицейскими работают по раскрытию убийства. Сотрудники органов уже вышли на след предполагаемого преступника. Решается вопрос о его процессуальном задержании.

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