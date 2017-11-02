Тело мужчины найдено у объездной дороги в Псковском районе
1 ноября у объездной дороги в Псковском районе найдено тело мужчины с множественными ножевыми ранениями, сообщили Псковскому агентству информации в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
Вторые сутки следователи совместно с полицейскими работают по раскрытию убийства. Сотрудники органов уже вышли на след предполагаемого преступника. Решается вопрос о его процессуальном задержании.