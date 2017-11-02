Брячак внес в гордуму Пскова положение о наказах избирателей

18:05, 02 ноября 2017, ПАИ

Лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак внес на рассмотрение в Псковскую городскую Думу в качестве законодательной инициативы положение о наказах избирателей депутатам гордумы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе партии.

«Предлагаемая мною законодательная инициатива как раз направлена на то, чтобы ежегодные сформированные наказы граждан, индивидуальные или коллективные, не растворялись до следующих выборов, а были приняты депутатом к исполнению. Главное — наказ должен быть социально значимым и не противоречащим действующим законодательным нормам, потому как наказы будут включены в проект бюджета и, соответственно, их исполнение профинансировано», - пояснил справедливоросс.

По его мнению, «документ позволит сделать наиболее конструктивной и максимально прозрачной работу каждого псковского депутата со своими избирателями, поскольку за исполнение каждого наказа народный избранник будет отчитываться перед людьми лично».