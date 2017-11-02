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Общество

Псковичка ворвалась к соседке и разбила молотком громко работающий холодильник

Следственный отдел по Пскову Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении 48-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища), сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК.

По версии следствия, в ночь на 20 октября обвиняемая, имея давний конфликт с проживающей по соседству потерпевшей по поводу громко работающего холодильника, около полуночи, вооружившись молотком через незапертую дверь незаконно проникла в ее жилище. На глазах хозяйки женщина разломала холодильник.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления дела в суд.

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