Наталья Тудакова: Законы, касающиеся малочисленных народов, нуждаются в корректировке

19:51, 02 ноября 2017, ПАИ

В Мариинском дворце Санкт-Петербурга прошло заседание Постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по делам Севера и малочисленных народов. Псковскую область представляла депутат областного Собрания Наталья Тудакова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента. В работе комитета участвовали представители парламентов и органов исполнительной власти семи регионов Северо-Западного федерального округа.

На заседании постоянного комитета ПАСЗР по делам Севера и малочисленных народов депутаты региональных парламентов обсудили меры нормативно-правового обеспечения сохранения численности коренных народностей регионов Северо-Запада и их национальных языков. Парламентарии поделились региональным опытом работы в этом направлении и обозначили основные проблемы.

«На мероприятия по сохранению культур и языков малых народов необходимы финансовые средства, которых у субъектов нет. Поэтому депутаты из всех регионов говорили о том, что без помощи из федерации нам не справится», - рассказала о состоявшейся дискуссии Наталья Тудакова. Парламентарий обратила внимание, что поддержка государства нужна и на законодательном уровне – федеральные законы, касающиеся малочисленных народов, нуждаются в корректировке.

По словам Натальи Тудаковой, на заседании парламентского комитета прозвучал доклад о реализации стратегии государственной национальной политики в части обеспечения прав малочисленных народов.

Также были высказаны суждения о необходимости расширения программ по сохранению самобытности малочисленных народов, ориентированных не только на молодое поколение, но и на людей старшего возраста.

Напомним, вопрос сохранения культуры и языков малых народов является актуальным и для части населения Псковской области. В Печорском районе проживает малочисленная финно-угорская этническая группа сету. В России по данным переписи населения 2010 года к сету себя отнесли 214 человек.