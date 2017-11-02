Сайт губернатора Псковской области сменит название и возобновит работу в ближайшее время

19:39, 02 ноября 2017, ПАИ

Сайт губернатора Псковской области turchak.ru сменит название и возобновит свою работу в ближайшее время, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. Вопросы функционирования интернет-площадки обсудили 2 ноября на совещании под руководством временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Ведерникова.

Врио губернатора отметил, что для региональной власти очень важно иметь обратную связь с гражданами, поэтому интернет-ресурс будет сохранен и его суть останется прежней: сайт будет принимать все обращения зарегистрированных пользователей, ответственные лица будут их рассматривать и публиковать ответы. «Ни одно обращение жителей региона не должно остаться без внимания», — подчеркнул Михаил Ведерников.

В настоящее время идет поиск подходящего названия для сайта и работа по корректировке его структуры. Как заверил начальник Государственного управления Псковской области по связи и массовым коммуникациям Юрий Колесников, изменения будут носить точечный характер и на функционирование ресурса не повлияют.

Он также высказал пожелание в адрес пользователей сайта, чтобы помимо публикации жалоб и вопросов к руководителям органов исполнительной власти они активнее наполняли рубрику «Предложения».