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Общество

Сайт губернатора Псковской области сменит название и возобновит работу в ближайшее время

Сайт губернатора Псковской области turchak.ru сменит название и возобновит свою работу в ближайшее время, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. Вопросы функционирования интернет-площадки обсудили 2 ноября на совещании под руководством временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Ведерникова.

Врио губернатора отметил, что для региональной власти очень важно иметь обратную связь с гражданами, поэтому интернет-ресурс будет сохранен и его суть останется прежней: сайт будет принимать все обращения зарегистрированных пользователей, ответственные лица будут их рассматривать и публиковать ответы. «Ни одно обращение жителей региона не должно остаться без внимания», — подчеркнул Михаил Ведерников.

В настоящее время идет поиск подходящего названия для сайта и работа по корректировке его структуры. Как заверил начальник Государственного управления Псковской области по связи и массовым коммуникациям Юрий Колесников, изменения будут носить точечный характер и на функционирование ресурса не повлияют.

Он также высказал пожелание в адрес пользователей сайта, чтобы помимо публикации жалоб и вопросов к руководителям органов исполнительной власти они активнее наполняли рубрику «Предложения».

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