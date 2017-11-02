О действиях в случае пожаров узнали жители Опочки
2 ноября в рамках проведения сезонной профилактической операции «Отопительный сезон» и Месячника гражданской обороны сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы осуществил профилактический рейд в жилом секторе Опочки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В ходе рейда проведён сход граждан, в котором участвовали семь человек. При обходе восьми жилых домов проинструктированы 17 человек, в том числе одна многодетная семья. Распространены 26 листовок по противопожарной тематике, а также по действиям населения в случае поступления сигналов гражданской обороны. Профилактическая работа проводилась по темам «Соблюдение требований пожарной безопасности в быту при устройстве и эксплуатации печного отопления, электрооборудования, газового оборудования», «Недопущение неосторожного обращения с огнём, предупреждение детской шалости», «Требования пожарной безопасности к содержанию территорий, недопущение разведения костров ближе 50 метров от объектов», «Действия граждан в случае пожара».
До населения доведена обстановка с пожарами на территории области и Опочецкого района, основные причины пожаров в частном жилом секторе населённых пунктов.