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Общество

О действиях в случае пожаров узнали жители Опочки

2 ноября в рамках проведения сезонной профилактической операции «Отопительный сезон» и Месячника гражданской обороны сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы осуществил профилактический рейд в жилом секторе Опочки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда проведён сход граждан, в котором участвовали семь человек. При обходе восьми жилых домов проинструктированы 17 человек, в том числе одна многодетная семья. Распространены 26 листовок по противопожарной тематике, а также по действиям населения в случае поступления сигналов гражданской обороны. Профилактическая работа проводилась по темам «Соблюдение требований пожарной безопасности в быту при устройстве и эксплуатации печного отопления, электрооборудования, газового оборудования», «Недопущение неосторожного обращения с огнём, предупреждение детской шалости», «Требования пожарной безопасности к содержанию территорий, недопущение разведения костров ближе 50 метров от объектов», «Действия граждан в случае пожара». 

До населения доведена обстановка с пожарами на территории области и Опочецкого района, основные причины пожаров в частном жилом секторе населённых пунктов.

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