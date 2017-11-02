Дети псковских полицейских нарисовали родителей в погонах

22:51, 02 ноября 2017, ПАИ

В УМВД России по Псковской области прошел конкурс детского рисунка под девизом «Мои родители работают в полиции!» Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в этом ежегодном творческом состязании, приуроченном к предстоящему столетию образования советской милиции, приняли участие дети сотрудников различных подразделений и служб УМВД в возрасте от 6 до 14 лет. Каждый юный участник постарался с помощью красок и графики показать работу своих родителей в погонах такой, какой он ее представляет.

Жюри под председательством заместителя начальника отдела Управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области подполковника внутренней службы Александра Збарашевского выбрало три лучших произведения. В работе жюри принял также участие член Общественного совета при УМВД Сергей Волков.

Авторам-победителям предстоит участие в финальном этапе конкурса и выставке в МВД России.

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В этом году в тройку лучших вошли Васелина Журавлева (8 лет), Екатерина Дегтярева (9 лет) и Ангелина Ермачкова (14 лет). Участники конкурса будут отмечены дипломами руководства УМВД.