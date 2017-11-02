Митинг у памятника княгине Ольге пройдёт в Пскове в День народного единства

20:13, 02 ноября 2017, ПАИ

4 ноября в 12:00 в Пскове у памятника Святой равноапостольной княгине Ольге на Октябрьской площади состоится митинг, приуроченный к празднованию Дня народного единства. В митинге планируют принять участие представители псковских общественных организаций, национальных диаспор, политических партий, профсоюзного движений, ветераны и молодежь, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Псковичей ждет большая развлекательная программа для взрослых и детей. В Детском парке состоится праздничный концерт «Под небом единым», где выступят творческие и спортивные коллективы Пскова и ансамбль «Голубые молнии». Для детей будет организована музыкальная интерактивная программа «Праздник дружбы».

Также в Детском парке развернется Народная ярмарка, организатором которой является муниципальное предприятие "Северо-Западный Центр социологии и маркетинга". Около 40 торговых точек с ремесленными и промышленными товарами, медом, сладостями и орехами, эко-продуктами, изготовленными вручную на псковских хуторах, сувенирами и товарами для маленьких горожан будут представлены на ярмарке в течение всего выходного дня. Свою продукцию в торговых рядах Народной ярмарки представят «купцы» из Пскова и области, Санкт Петербурга и Белоруссии.

Напомним, всенародный праздник День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке. В освобождении Русской земли от иноземных захватчиков участвовали представители всех сословий и всех народов, входивших в состав русской державы. Нижегородское земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы. Эта победа послужила мощным импульсом для возрождения российского государства. Впервые этот праздник страна отметила 4 ноября 2005 года.