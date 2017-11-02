0
22:51
Дети псковских полицейских нарисовали родителей в погонах
20:55
Основательница ансамбля «Радость» скончалась в Пскове
19:39
Сайт губернатора Псковской области сменит название и возобновит работу в ближайшее время
18:11
В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Пскове успели отремонтировать только 3 двора из 13
17:55
Домашнее видеонаблюдение под ключ - умное решение от «Ростелекома»
16:37
РЕВИЗИЯ: Как устроен псковский «Олимп»
16:07
Александр Питиримов выиграл конкурс на должность гендиректора «Псковпассажиравтотранса»
Еще новости
Общество

Митинг у памятника княгине Ольге пройдёт в Пскове в День народного единства

4 ноября в 12:00 в Пскове у памятника Святой равноапостольной княгине Ольге на Октябрьской площади состоится митинг, приуроченный к празднованию Дня народного единства. В митинге планируют принять участие представители псковских общественных организаций, национальных диаспор, политических партий, профсоюзного движений, ветераны и молодежь, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Псковичей ждет большая развлекательная программа для взрослых и детей. В Детском парке состоится праздничный концерт «Под небом единым», где выступят творческие и спортивные коллективы Пскова и ансамбль «Голубые молнии». Для детей будет организована музыкальная интерактивная программа «Праздник дружбы».

Также в Детском парке развернется Народная ярмарка, организатором которой является муниципальное предприятие "Северо-Западный Центр социологии и маркетинга". Около 40 торговых точек с ремесленными и промышленными товарами, медом, сладостями и орехами, эко-продуктами, изготовленными вручную на псковских хуторах, сувенирами и товарами для маленьких горожан будут представлены на ярмарке в течение всего выходного дня. Свою продукцию в торговых рядах Народной ярмарки представят «купцы» из Пскова и области, Санкт Петербурга и Белоруссии.

Напомним, всенародный праздник День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке. В освобождении Русской земли от иноземных захватчиков участвовали представители всех сословий и всех народов, входивших в состав русской державы. Нижегородское земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы. Эта победа послужила мощным импульсом для возрождения российского государства. Впервые этот праздник страна отметила 4 ноября 2005 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дети псковских полицейских нарисовали родителей в погонах
02 ноября 2017
Дети псковских полицейских нарисовали родителей в погонах
Основательница ансамбля «Радость» скончалась в Пскове
02 ноября 2017
Основательница ансамбля «Радость» скончалась в Пскове
Сайт губернатора Псковской области сменит название и возобновит работу в ближайшее время
02 ноября 2017
Сайт губернатора Псковской области сменит название и возобновит работу в ближайшее время
В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Пскове успели отремонтировать только 3 двора из 13
02 ноября 2017
В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Пскове успели отремонтировать только 3 двора из 13
Домашнее видеонаблюдение под ключ - умное решение от «Ростелекома»
02 ноября 2017
Домашнее видеонаблюдение под ключ - умное решение от «Ростелекома»
Александр Питиримов выиграл конкурс на должность гендиректора «Псковпассажиравтотранса»
02 ноября 2017
Александр Питиримов выиграл конкурс на должность гендиректора «Псковпассажиравтотранса» 3
Полуфинал конкурса «Мисс Псков 2017» увидят псковичи на «РЕН-ТВ» 2 ноября
02 ноября 2017
Полуфинал конкурса «Мисс Псков 2017» увидят псковичи на «РЕН-ТВ» 2 ноября
НАРОДНЫЙ ДРАЙВ: В автомагазинах Пскова исчезли наклейки со знаком «Шипы»
02 ноября 2017
НАРОДНЫЙ ДРАЙВ: В автомагазинах Пскова исчезли наклейки со знаком «Шипы» 4

Идет загрузка...