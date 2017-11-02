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Экономика

Бесплатный образовательный курс для молодых бизнесменов проводится в Пскове

В рамках федеральной программы «Ты – предприниматель», реализуемой на территории Псковской области, на базе МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» пройдёт бесплатный образовательный курс для физических лиц и молодых предпринимателей в возрасте от 14 до 30 лет включительно.

Занятия проводятся в четверг и пятницу с 16:00. Для участия в образовательном курсе необходимо подать заявку на обучение на региональном сайте программы www.molpred60.ru или роспредприниматель.рф/register

С порядком и условиями оказания консультационных услуг можно ознакомиться на сайте программы и на сайте бизнес-инкубатора. Все услуги оказываются бесплатно.

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