Бесплатный образовательный курс для молодых бизнесменов проводится в Пскове

20:01, 02 ноября 2017, ПАИ

В рамках федеральной программы «Ты – предприниматель», реализуемой на территории Псковской области, на базе МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» пройдёт бесплатный образовательный курс для физических лиц и молодых предпринимателей в возрасте от 14 до 30 лет включительно.

Занятия проводятся в четверг и пятницу с 16:00. Для участия в образовательном курсе необходимо подать заявку на обучение на региональном сайте программы www.molpred60.ru или роспредприниматель.рф/register.



С порядком и условиями оказания консультационных услуг можно ознакомиться на сайте программы и на сайте бизнес-инкубатора. Все услуги оказываются бесплатно.