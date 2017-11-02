Закон о продлении работы Фонда ЖКХ до 2019 года подписал президент России

20:26, 02 ноября 2017, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 января 2019 года работы Фонда содействия реформированию ЖКХ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минстроя РФ.

Изначально работа фонда должна была завершиться 1 января 2018 года, однако было принято решение продлить его деятельность. Документ был разработан при участии Минстроя России в соответствии с перечнем поручений президента Российской Федерации по итогам совместного заседания Госсовета Российской Федерации и Комиссии при президенте Российской Федерации по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Российской Федерации. Согласно предложению Минстроя России, при координации министерства Фонд ЖКХ будет оказывать содействие и контроль в завершении расселения аварийного жилья регионам, где был выявлен дополнительный объем аварийного жилищного фонда, предназначенный для расселения и признанный таким до 1 января 2012 года. Данный порядок будет установлен до запуска новых постоянно действующих механизмов расселения. Соответствующий закон был принят Госдумой 20 октября, а через пять дней был одобрен Советом Федерации.

«Обеспечение расселения запланированных объемов аварийного жилья в полной мере – одна из приоритетных задач. За время своей работы фонд хорошо справлялся со стоящими перед ним задачами. Продления срока его деятельности позитивно кажется на выполнении программ по расселению людей из аварийного жилья в регионах», - прокомментировал глава Минстроя России Михаил Мень. За время своей работы Фонд ЖКХ сформировал систему учёта аварийного жилфонда, также ведётся постоянный мониторинг реализации программ переселения в регионах, проверяется качество их исполнения.